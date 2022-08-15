استعرض نائب مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعمليات والتشغيل، محمد الشويعر، أهداف الثلاث شهادات مهنية احترافية التي أطلقها المركز.

فيديو | نائب مدير عام المركز الوطني لتعليم الإلكتروني للعمليات والتشغيل محمد الشويعر: أطلقنا في المركز الوطني 3 شهادات مهنية احترافية لضبط جودة التعليم لتغطية الممارسات الأساسية#نشرة_النهار #الإخبارية pic.twitter.com/OtXyVx1DmK — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 15, 2022

أهداف الشهادات:

وقال الشويعر في تصريحات إلى “الإخبارية”: إن الشهادات التي أطلقها المركز تتعلق إحداها بتقديم التعليم والتدريب الإلكتروني، وتتعلق الثانية بتصميم خبرات التعليم والثالثة في ضبط جودة التعليم الإلكتروني.

ضبط جودة التعليم:

ولفت إلى أن تلك الشهادات تستهدف ضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني لتغطية الممارسات الأساسية في هذا الشأن.

وكان المركز الوطني للتعليم الإلكتروني أعلن عن بدء التسجيل في 3 شهادات مهنية احترافية للمستوى المتقدم، والتي يهدف المركز من خلالها إلى تأهيل وتمكين ممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني.