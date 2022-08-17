عرضت منصة أبشر، اليوم الأربعاء، أبرز اللوحات المميزة المعروضة في مزاد اللوحات الإلكتروني الذي أطلقته الإدارة العامة للمرور عبر المنصة.



وقد تنوعت اللوحات المعروضة بين دراجات نارية وبرونزي خصوصي ونقل خاص خصوصي فضي.





أبرز اللوحات المعروضة أبرز اللوحات المعروضة

وتضمنت أبرز اللوحات المعروضة: لوحة فضي خصوصي (ص ح ر 7 )، وفضي دراجات نارية (ص ط 777)، وفضي خصوصي (أ و ك 19 )، وفضي خصوصي ( ك و د 44 )، وفضي خصوصي ( س ه ل 600) وفضي خصوصي ( س ح ر 48 ).

وأتاحت المنصة المشاركة في المزاد من خلال الرابط: هنا

آلية الدخول لخدمة المزاد

وتشمل آلية الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني:

الدخول على منصة أبشر.

الضغط على أيقونة خدماتي.

اختيار المرور.

اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

اختيار نوع لوحات المركبات.

تظهر اللوحات المتاحة والتي يمكن المزايدة عليها.