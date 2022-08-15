كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن اللاعب الجابوني يُخطط لإفشال صفقة انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي بإعلان استمراره مع برشلونة حتى صيف 2023.

وذكرت صحيفة ” Mirror ” البريطانية أن اللاعب الجابوني سيُبلغ المدرب الألماني توماس توخيل برغبته البقاء في صفوف برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي.

20 مليون يورو شرطًا لرحيل أوباميانج لـ تشيلسي

وفي وقت سابق، قال الصحفي الإسباني ألبرت روج إن برشلونة يريد على الأقل 20 مليون يورو للتفريط في نجمه أوباميانج لصالح البلوز، بعدما كان الفريق اللندني تقدم بعرض قدره 14 مليون يورو وتم رفضه.

آرسنال الإنجليزي كان وافق على رحيل المهاجم الجابوني لنادي برشلونة بصورة نهائية في الموسم الماضي، لكن يبدو أن اللاعب الجابوني لم ينجح في إقناع المدرب تشافي هيرنانديز، مما جعل برشلونة يضم ليفاندوفسكي.

كذلك يرغب تشيلسي في ضم أوباميانج تعويضًا لرحيل البلجيكي روميلو لوكاكو لصفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي.