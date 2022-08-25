انتهت، منذ قليل، مباراة أوراوا ريد دايموندز ضد جيونبوك هيونداي موتورز ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الشرق، بفوز الفريق الياباني بركلات الترجيح، وتأهله إلى المواجهة النهائية.

تعادل أوراوا ضد جيونبوك هيونداي

وبدأت مباراة أوراوا ريد دايموندز ضد جيونبوك هيونداي موتورز التي أُقيمت على استاد “سايتاما 2002” بشكل سريع، ونجح الفريق الياباني في هز الشباك بعد مرور 11 دقيقة فقط، عن طريق يوسوكي ماتسوو.

واستمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، وسط سيطرة أكثر للاعبي الفريق الكوري، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم أوراوا ريد دايموندز ضد جيونبوك هيونداي موتورز بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، استمرت المحاولات، قبل أن ينجح بايك سيونغ هو في تسجيل التعادل من ركلة جزاء، لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي، ليلجأ الحكم إلى الأشواط الإضافية لحسم المتأهل في دوري أبطال آسيا.

أوراوا لنهائي دوري أبطال آسيا

وانطلقت الأشواط الإضافية بشكل سريع، ونجح جيونبوك هيونداي موتورز في التقدم مع بداية الشوط الإضافي الثاني عن طريق هان كيو وون، وأحرز كاسبر يونكر التعادل في الوقت القاتل.

وانتعشت آمال أوراوا في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2022 بعد تعادله القاتل، لتنتهي الأشواط الإضافية بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليتم لعب ركلات الترجيح التي ابتسمت لأصحاب الأرض بنتيجة 3/1.