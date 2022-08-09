من المتوقع أن تشهد أوروبا، موجة جديدة شديدة الحرارة شمال غرب ووسط القارة هذا الأسبوع.

3 دول تشهد موجة حر

وستضرب موجة الحر الجديدة شمال غرب ووسط أوروبا هذا الأسبوع، إذ من المتوقع أن يتم تسجيل درجات حرارة مرتفعة في كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، يوم الجمعة المقبل.

وستشهد كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا درجات حرارة تصل إلى نحو 36 درجة مئوية ، وفقا لشركة “ماكسار تكنولوجيز” الأمريكية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الصناعية ومراقبة الأرض.

الطلب على التبريد

وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن الحرارة ستعزز الطلب على التبريد، الأمر الذي يؤدي لتفاقم الظروف الجافة بالفعل ويضر بالمحاصيل ويجبر السلطات على فرض قيود على استخدام المياه.

وكانت أوروبا شهدت موجة حر خانقة الأيام الماضية، ما أسفر عن نشوب عشرات الحرائق في عدد من بلدانها، مع وصول درجات الحرارة إلى 44 درجة وهو أمر غير معتاد في هذا الجزء من العالم.

كما تسببت درجات الحرارة العالية بانهيار جليدي في جبال الألب الإيطالية، ما أدى إلى مقتل 11 شخصًا.