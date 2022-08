انفجر أحد مستودعات الذخائر في بلدة جانكوي في شبه جزيرة القرم؛ ما أدى إلى اندلاع حريق في محطة تحويل فرعية.

وقالت إدارة بلدة مايسكو في تصريحات لوكالة تاس الروسية للأنباء إن مستودع ذخيرة انفجر في شمال شبه جزيرة القرم.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانًا تؤكد خلاله عدم وقوع أي إصابات خطيرة عقب الحريق الذي اندلع في مستودع الذخيرة، بينما نقلت فرانس برس تصريحًا عن حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف أكد خلاله أن الانفجار أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح.

There have been explosions & a fire in Crimea this morning. Videos on social media show large explosions in the Dzhankoi area. Local Russian-controlled ‘authorities’ told TASS that a “detonation of ammunition” took place at a “temporary” Russian military site. (swearing in video) pic.twitter.com/pskkMhZcgm

— Will Vernon (@BBCWillVernon) August 16, 2022