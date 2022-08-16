انفجر أحد مستودعات الذخائر في بلدة جانكوي في شبه جزيرة القرم؛ ما أدى إلى اندلاع حريق في محطة تحويل فرعية.

Lol..

Early morning fireworks display in Crimea, courtesy of the Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/fYP9aKtoAB — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) August 16, 2022

وقالت إدارة بلدة مايسكو في تصريحات لوكالة تاس الروسية للأنباء إن مستودع ذخيرة انفجر في شمال شبه جزيرة القرم.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانًا تؤكد خلاله عدم وقوع أي إصابات خطيرة عقب الحريق الذي اندلع في مستودع الذخيرة، بينما نقلت فرانس برس تصريحًا عن حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف أكد خلاله أن الانفجار أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح.

There have been explosions & a fire in Crimea this morning. Videos on social media show large explosions in the Dzhankoi area. Local Russian-controlled ‘authorities’ told TASS that a “detonation of ammunition” took place at a “temporary” Russian military site. (swearing in video) pic.twitter.com/pskkMhZcgm — Will Vernon (@BBCWillVernon) August 16, 2022

إجلاء 3 آلاف شخص

وقد أصدرت السلطات الروسية أمرًا بإجلاء 3 آلاف شخص عن دائرة انفجار مستودع الذخيرة في القرم.

ومن جانب آخر؛ قال مسؤول عسكري أوكراني في تصريحات لصحيفة “نيويورك تايمز”: إن قوات بلاده تقف وراء الهجوم الذي استهدف القاعدة العسكرية، لافتًا إلى أن هذه القاعدة الجوية كانت تقلع منها الطائرات بانتظام لشن هجمات على قواتنا في المسرح الجنوبي.

ولم يفصح في تصريحاته عن السلاح المستخدم في الهجوم مكتفيًا بالقول: “تم استخدام سلاح حصري من صنع أوكراني”.