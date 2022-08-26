أعرب أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، عن سعادته بالفوز على نادي العدالة بثلاثية دون رد في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال الحائلي عبر حسابه في “تويتر”: “اللهم لك الحمد، بداية موفقة شكرًا يا أبطال”.

ملخص مباراة الاتحاد ضد العدالة:

ونجح أحمد شراحيلي في إحراز الهدف الأول للعميد بالدقيقة الـ15، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصفر جدة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تمكن العميد من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب هارون كمارا في الدقيقة التسعين.

ونجح حمدان الشمراني وبمجهود فردي في إضافة الهدف الثالث لـ العميد بالدقيقة الـ94.

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.