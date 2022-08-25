تنطلق اليوم أول عروض ديزني على الجليد، ضمن فعاليات مهرجان العودة إلى الرياض، الذي يضم حزمةً من الخيارات الترفيهية العالمية المقدمة من قبل الهيئة العامة للترفيه، لإكساب الزوار تجربةً فريدةً تمنحهم أوقاتًا رائعة ومميزة في زوايا المهرجان الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة.

عروض على الجليد

وتستمر فعاليات العرض العالمي الشهير الذي يعرض لأول مرة في المملكة طيلة أيام المهرجان، ويُقدم بشكل يومي للزوار على فترتين، تبدأ الأولى منهما عند الرابعة مساءً، والثانية عند الثامنة مساءً، ويتناول مجموعةً من القصص والشخصيات العالمية المفضلة للزوار، مثل ميكي ماوس، وميني ماوس، ودونالد داك، وجوفي ضمن رحلات ومغامرات تهدف لاستعادة أفضل الذكريات والأوقات.

مغامرات أميرات ديزني

وتدفع الأحداث والحيل المشوقة لمغامرات أميرات ديزني زوار العرض لاستلهام مزيج من الأفكار والمشاعر التي تخالطها البهجة والفرح في عالم “أرينديل” الشتوي، وفيلم “مساعد الساحر”، وعدد من القصص والحكايات التي تشد انتباه الجمهور وتستأثر باهتمامهم.

ويفتح المهرجان الذي تتواصل فعالياته حتى 5 سبتمبر المقبل أبوابه للزوار طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة 6:00 مساءً، وحتى 12:00 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن 6:00 مساءً إلى 1:00 صباحًا في نهاية الأسبوع، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 20 ريالًا، ويمكن حجزها عبر الدخول إلى الرابط