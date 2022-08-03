أتاحت وزارة الحج والعمرة خدمة معرفة حالة الازدحام عند حجز أداء العمرة عبر تطبيق اعتمرنا.

وقالت الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يتيح تطبيق اعتمرنا حالة الازدحام عند حجز أداء العمرة، لتسهيل اختيار الوقت المناسب لك.

وتابعت الوزارة: ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين، تعرفوا على فترات الازدحام بالمسجد الحرام والروضة الشريفة، وتجبنوها من خلال تطبيق اعتمرنا لتأدية نسك العمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.

خطوات إصدار تصاريح العمرة:

وكانت الحج والعمرة قد استعرضت خطوات إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا، للقادمين من مختلف دول العالم، وهو من خلال الخطوات التالية:

– التسجيل في اعتمرنا

– تحديد الخدمة المطلوبة من خلال اختيار نوع التصريح واليوم والوقت المناسب

– اختيار إصدار التصريح

– اختيار أداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة “للتوجه للحرمين الشريفين لأداء العمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة”.