أتاحت وزارة الحج والعمرة خدمة معرفة حالة الازدحام عند حجز أداء العمرة عبر تطبيق اعتمرنا.
وقالت الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يتيح تطبيق اعتمرنا حالة الازدحام عند حجز أداء العمرة، لتسهيل اختيار الوقت المناسب لك.
وتابعت الوزارة: ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين، تعرفوا على فترات الازدحام بالمسجد الحرام والروضة الشريفة، وتجبنوها من خلال تطبيق اعتمرنا لتأدية نسك العمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
خطوات إصدار تصاريح العمرة:
وكانت الحج والعمرة قد استعرضت خطوات إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا، للقادمين من مختلف دول العالم، وهو من خلال الخطوات التالية:
– التسجيل في اعتمرنا
– تحديد الخدمة المطلوبة من خلال اختيار نوع التصريح واليوم والوقت المناسب
– اختيار إصدار التصريح
– اختيار أداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة “للتوجه للحرمين الشريفين لأداء العمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة”.
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