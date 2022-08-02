أبهرت البكرة “إثارة” لمالكها فهد بن طالب المري، الحضور أثناء مشاركتها في الشوط السابع من سباقات اليوم الثاني لفئة اللقايا والذي أهّلها للفوز بالمركز الأول والمطية الأسرع خلال الـ 12 شوطاً في توقيت قياسي بـ (6:21.762) دقائق في الفترة الصباحية لمسافة 4 كم، ضمن الأشواط التمهيدية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022.

وأشاد عدد من الحضور والمراقبين بأدائها والمخزون اللياقي لديها، مشيرين إلى إنها صاحبة إنجازات سابقة وتنحدر من سلالات قوية.

فيما جاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى بالأشواط الـ 11 الأخرى كالتالي: “شنذاره” لـ سعد مسعود المري، ‏”شاهين” لـ عبيد حرب العمراني، “غناتي” لـ تركي سيف العتيبي، “النايف” لـ نايل راشد الشامسي، “بنت السنافي” لـ محمد حمد المري، “شاهين” لـ محمد عبدالله الهمامي، “صيت” لـ مزيد سمير الشمري،”هقوه” لـ حمد محمد المري، “شاهين” لـ عوض صالح آل رزق، “كيف” لـ سالم الرملي العامري , وأخيراً “شاهين” لـ راشد علي المري.