أحبطت دوريات حرس الحدود محاولات تهريب نحو (70) طنًا من القات المخدر وأكثر من طن ونصف من الحشيش المخدر.

إحباط محاولات تهريب نحو (70) طنًا من نبات القات المخدر، وأكثر من طن ونصف من مادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/rXUMNSS7xn — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) August 10, 2022

تفاصيل العملية:

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود بمناطق نجران وجازان وعسير، أحبطت محاولات تهريب (69) طنًا و(689) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، وطن و(618) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على مهربيها، وعددهم (70) متهمًا، منهم (33) مواطنًا، و(37) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (17) من الجنسية اليمنية، و(20) من الجنسية الإثيوبية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.