قدم الاتحاد أداء مميزًا في أول مباراة رسمية بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

رقم مميز لنادي الاتحاد

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هو الوحيد الذي لم يستقبل تسديدات مباشرة ضمن منافسات الجولة الأولى، كما أنه الأكثر تسديدًا على المرمى.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل قوي هذا الموسم، حيث إنه نجح في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الأولى في افتتاحية دوري المحترفين، ويمكن الاطلاع على النتائج عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتُمني جماهير العميد النفس بتألق الفريق الأول لكرة القدم مع نونو سانتو هذا الموسم، خاصة أنه كان قريبًا للغاية من حصد لقب دوري المحترفين، قبل أن يخسره في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي.

العميد يتجاوز العدالة ويستعد للاتفاق

وحقق العميد انطلاقة قوية في دوري روشن السعودي، حيث فاز على العدالة بثلاثة أهداف دون رد، ويستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضمن منافسات الجولة الثانية، مساء يوم السبت المقبل.