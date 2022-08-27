أنهت إدارات التعليم في مناطق المملكة، كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، غدًا الأحد، في مختلف المراحل الدراسية، بعد عودتهم من الإجازة الصيفية.

فيديو | إدارات التعليم في مناطق المملكة تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد #الإخبارية pic.twitter.com/rWFHOb4amd — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 27, 2022

وجرت تهيئة المدارس واستكمال أعمال الصيانة والنظافة، إلى جانب تنفيذ وتجهيز المشاريع التعليمية الجديدة التي أنجزت خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن ينتظم الطلاب في المدارس بجميع القطاعات الحكومية والخاصة، بدءًا من غد الأحد، حسبما حددت وزارة التعليم.

استعدادات المدارس المكثفة

وعلى قدم وساق، بذلت المدارس جهودًا مكثفة من أجل عودة الدراسة لعام 1444، حيث استعدت مدارس المملكة لاستقبال الطلاب والطالبات تحت شعار “العالم ينتظرك”.

وقامت المدارس بوضع الجداول الخاصة بالدراسة، وتجهيز الهدايا للطلاب من أجل شعورهم بالبيئة التعليمية التي تعتبر جاذبة ومحفزة لهم في هذا العام الجديد.