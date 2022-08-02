نفذت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية ممثلةً بقسم الدعوة النسوي خلال النصف الثاني من العام الهجري 1443هـ، أكثر من 27 محاضرة ودرس علمي نسوي، ألقتها مجموعة من الداعيات عبر برنامج “ZOOM”، وبمشاركة 4,425 سيدة.

أنشطة إدارة مساجد رفحاء

وأوضح مدير إدارة المساجد المكلف برفحاء مسلم البراهيم، أن المحاضرات والدروس العلمية هدفت إلى نشر العقيدة الصحيحة وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال والأمن الفكري، وتقوية أواصر الأخوة الإسلامية، بالإضافة إلى تناول مختلف المسائل والموضوعات التي تهم النساء، لتبصيرهن بأمور دينهن ودنياهن، وحثهن على طلب العلم النافع، وبيان مكانة التوحيد العظيمة، ووجوب العناية به، وذلك في إطار البرامج والمناشط النسائية التي تنفذها الإدارة.