أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفق التفاصيل والشروط أدناه:
المسميات الوظيفية
- رئيس قسم البنوك
- مدير قسم الترفيه في نيوم
- قيادة تجربة العملاء
- أخصائي اتصال مشاريع السكك الحديدية
- مدير – الطبيعة والبيانات البيئية وإعداد التقارير والتحليلات
- أخصائي نظم المعلومات الجغرافية التنقل
- مدير قسم التنقل
- مهندس رئيسي – أنظمة رقمية
- أخصائي أول – مشروع الأوفست
طريقة التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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