أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفق التفاصيل والشروط أدناه:

المسميات الوظيفية

رئيس قسم البنوك مدير قسم الترفيه في نيوم قيادة تجربة العملاء أخصائي اتصال مشاريع السكك الحديدية مدير – الطبيعة والبيانات البيئية وإعداد التقارير والتحليلات أخصائي نظم المعلومات الجغرافية التنقل مدير قسم التنقل مهندس رئيسي – أنظمة رقمية أخصائي أول – مشروع الأوفست

طريقة التقديم