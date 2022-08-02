يبدو أن توابع فسخ نادي الزمالك المصري لعقد اللاعب التونسي حمدي النقاز، قد تورط النادي الأهلي في دوري يلو خلال الفترة المقبلة.

تركي المسند – قانوني ووسيط لاعبين وأندية :

قضية "النقاز" ..

التسجيل ليس شرطاً لصحة العقد ..

الحصاد الرياضي …

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@TurkiAlmesned pic.twitter.com/7gE5t9jv8D — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 1, 2022

وكان الأهلي تعاقد مع اللاعب التونسي من الزمالك في موسم 2021/2022، حيث لم يقيد الزمالك، اللاعب التونسي بسبب منعه من القيد على خلفية قضية عانى منها النادي المصري، لينضم المدافع التونسي إلى الأهلي.

نادي الهلال كان تقدم بشكوى ضد إشراك الأهلي للاعب التونسي، لكن لجنة الانضباط رفضت احتجاج الهلال وأكدت على قانونية مشاركة النقاز مع الأهلي.

اللوائح تدين الأهلي في قضية النقاز

القانوني الرياضي تركي المسند قال إن لوائح الاحتراف، تُدين النادي الأهلي، في قضية اللاعب التونسي.

وقال المسند لـ قناة 24 الرياضية إن المادة 27 من لوائح الاحتراف، تنص على أن التسجيل؛ ليس شرطًا لإنفاذ العقد المبرم بين أي لاعب ونادٍ.

وأشار أن التسجيل هدفه إضفاء الصفة القانونية، لمشاركة اللاعب، في المباريات الرسمية، مع فريقه الجديد.

وبعد إعلان الزمالك فسخ عقد اللاعب التونسي، انتقدت الجماهير عمل لجان اتحاد القدم السعودي المتمثلة في لجنة الانضباط ولجنة الاحتراف، كما انتقدوا النادي الأهلي بسبب التلاعب باللوائح وضم لاعب متعاقد في الأصل مع الزمالك.

وفي حال إثبات تورط الأهلي وعدم معرفته بالنواحي القانونية في تلك القضية، فإنه سيكون عرضة إلى خصم نقاط من رصيده في دوري يلو؛ بسبب التعاقد مع لاعب بشكل مخالف، خارج الفترة القانونية.