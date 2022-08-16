إدانة مقيم بتهمة غسل الأموال ومصادرة 837,751 ريالاً | صحيفة المواطن الإلكترونية

نشرت إمارة الرياض حكمًا يقضي بإدانة مقيم في قضية غسل أموال.

وقد ​أصدر أمير منطقة الرياض بالنيابة أمره للجهات المختصة باعتماد إنفاذ الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المكتسب للصفة النهائية القاضي بثبوت إدانة/ السيد عماد الدين سليمان “مصري الجنسية” بقضية غسل أموال.

وتم الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين مع إيقاف سنة، ومصادرة المبلغ المالي البالغ 837,751 ريالاً، ونشر الحكم على نفقته وإبعاده عن البلاد.

جريمة غسل الأموال

يذكر أن المادة السادسة والعشرين من نظام مكافحة غسيل الأموال يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات, أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.

ووفقًا للمادة الثانية للنظام؛ يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية: