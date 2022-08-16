 إدانة مقيم بتهمة غسل الأموال ومصادرة 837,751 ريالاً | صحيفة المواطن الإلكترونية
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الثلاثاء 16 أغسطس 2022
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نشر الحكم على نفقته وإبعاده عن البلاد

إدانة مقيم بتهمة غسل الأموال ومصادرة 837,751 ريالاً

2022-08-16 الساعة 14:07
في جديد الأخبار, حصاد اليوم
 
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إدانة مقيم بتهمة غسل الأموال ومصادرة 837,751 ريالاً - المواطن
المواطن ـ الرياض


نشرت إمارة الرياض حكمًا يقضي بإدانة مقيم في قضية غسل أموال.

وقد ​أصدر أمير منطقة الرياض بالنيابة أمره للجهات المختصة باعتماد إنفاذ الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المكتسب للصفة النهائية القاضي بثبوت إدانة/ السيد عماد الدين سليمان “مصري الجنسية” بقضية غسل أموال.

وتم الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين مع إيقاف سنة، ومصادرة المبلغ المالي البالغ 837,751 ريالاً، ونشر الحكم على نفقته وإبعاده عن البلاد.

 

جريمة غسل الأموال

يذكر أن المادة السادسة والعشرين من نظام مكافحة غسيل الأموال يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات, أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.

ووفقًا للمادة الثانية للنظام؛ يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

  1.  تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
  2.  اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
  3.  إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
  4.  الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.


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