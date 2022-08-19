قدمت أمانة المدينة المنورة إرشادات للتعامل مع العواصف الرعدية والأمطار، لسلامة الكبار والأبناء.

متابعة التنبيهات:

وشددت الأمانة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على ضرورة متابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات المختصة مع منع الأطفال من اللعب في مناطق تجمع المياه، والابتعاد عن مصادر الكهرباء سواء أعمدة الإنارة والكبائن.

تجنب المرور في مجاري السيول:

كما نوهت بأهمية تجنب المرور أو الجلوس في مجاري السيول مع إفساح المجال لمعدات سحب المياه.

ويمكن الإبلاغ غن تجمعات المياه بالتواصل على رقم الطوارئ 940.

طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

وكذلك الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) ومنطقة الرياض (وادي الدواسر)، في حين يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.