طلبت إسرائيل من سكان مدينة النقب التوجه فورًا إلى الملاجئ تحسبًا لتعرض المدينة إلى صواريخ من قبل الفصائل الفلسطينية، فيما انطلقت صفارات الإنذار في مدينة بئر السبع للمرة الأولى، وسط استمرار التصعيد في قطاع غزة.

يأتي هذا فيما ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 33 قتيلًا جراء العمليات العسكرية التي انطلقت قبل أيام بالرغم من الجهود الدولية المبذولة للتهدئة.

المملكة تدين اقتحام الأقصى

وكانت وزارة الخارجية أعربت عن إدانة المملكة العربية السعودية اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، من قبل المستوطنين الإسرائيليين في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مؤكدةً أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.

وشددت وزارة الخارجية على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.