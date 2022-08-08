وجَّهت وزارة التعليم، بإسناد تدريس الطلاب بالصف الرابع الابتدائي في المدارس الأهلية والعالمية للمعلمات بمحافظة جدة، وذلك ابتداءً من العام الدراسي 1444هـ.

وأوضحت الوزارة في تعميم لها أن التوجيه يأتي وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.

تحسين مخرجات التعليم

جاء ذلك في تعميم من وكالة الوزارة للتعليم العام الأهلي للمدارس الأهلية والعالمية لمدير تعليم جدة، مبينة أن السماح جاء إشارة إلى تطبيق إسناد تدريس الطلاب إلى المعلمات في مدارس البنات الأهلية والعالمية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الابتدائي، ونظرًا لما حققه هذا التطبيق من تحسين في مخرجات التعليم لدى طلاب هذه المدارس.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي أيضا رغبة في الاستمرار في إيجاد بيئات محفزة للتعليم والتعلُّم، ودعمًا للاستثمار في قطاع التعليم العام الأهلي.