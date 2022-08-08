نال ناشئو النادي الأهلي المصري، إشادة كبيرة بسبب مستواهم الفني المميز في مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي التي أُقيمت مساء أمس الأحد في الجولة الـ29 من الدوري المصري لـ موسم 2021/2022.

وتُعد مباراة الاتحاد السكندري أول مباراة للمارد الأحمر يخوضها بالناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة بعد قرار من مجلس إدارة الأهلي، بخوض المباريات المتبقية بالناشئين بسبب كثرة إصابات لاعبي الفريق الكروي الأول.

وعبّر جمهور الأهلي عن مدى سعادته بجودة اللاعبين في قطاع ناشئين النادي مضيفًا أن إشراكهم بصفة مستمرة مع الفريق الأول يفيد الفريق ويعوض الإصابات.

بماذا طالب جمهور الأهلي ؟

كما طالب جمهور الأهلي، مدرب الفريق الأول، البرتغالي ريكاردو سواريش بالاعتماد على الناشئين وصنع مزيج بين اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة بداية من الموسم المقبل، وتوفير الأموال في الصفقات حيث عانى الأهلي من الإتيان بصفقات غير ناجحة مع الفريق الأول.

وكان محمد أشرف تألق في مركز الظهير الأيسر تعويضًا لغياب التونسي علي معلول بجانب مشاركة اللاعبين ميدو نبيل وميسي للمرة الأولى مع الفريق الأول أمس بعد تصعيدهم من فريق الشباب بالنادي الأهلي.

ملخص مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي

وكانت مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي، انتهت بفوز الأهلي بثلاثية دون رد، حيث سجل للمارد الأحمر كل من زياد طارق هدف والمهاجم الشاب أحمد سيد غريب هدفين.

وكان نادي الاتحاد السكندري، أعلن قبول استقالة المدرب عماد النحاس من تدريب الفريق الأول بالنادي بعد الخسارة بثلاثية.

وسيلعب الأهلي مع نادي المصري البورسعيدي بعد غد الأربعاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.