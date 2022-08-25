أعلن البيت الأبيض، إصابة السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا للمرة الثانية، حسب شبكة “سكاي نيوز عربية”.

عدم ظهور أعراض كورونا

وقالت مديرة اتصالات السيدة الأولى كيلسي دونوهيو في بيان صادر، إن الوحدة الطبية في البيت الأبيض أبلغت المخالطين عن قرب بإصابتها بكورونا، مشيرة إلى أنها لم تظهر عليها أعراض في المرة الثانية.

وأضافت دونوهيو أن جيل بايدن ستبقى في ديلاوير، حيث دخلت مجددًا العزل.

أعراض برد في المرة الأولى

وكانت زوجة بايدن البالغة من العمر 71 عامًا، قد أصيبت بكورونا، لأول مرة في 16 أغسطس، حيث ظهرت عليها أعراض أشبه بالبرد بينما كانت في إجازة مع الرئيس في ساوث كارولينا.

وظلت جيل بايدن في العزل لمدة 5 أيام، وخضعت لدورة علاج بحبوب باكسلوفيد، التي يمكن أن تؤدي إلى حالة ارتداد وانتكاسة وعودة كورونا لبعض الأشخاص بعد عدة أيام من نتيجة فحصه السلبية.