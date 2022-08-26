تعرض أحد الأطفال بحي التلال في محافظة حفر الباطن لإصابات متفرقة بعد سقوط جدار في أحد المنتزهات بالحي الواقعة خلف فرع وزارة المالية بالمحافظة.

تفاصيل الحادث:

وذكر عبدالعزيز العنزي أن الحادثة وقعت في منتصف الليل أثناء لعب ابنه في المنتزه الواقع خلف فرع وزارة المالية مع عدد من الأطفال ففوجئوا بسقوط الجدار على ابنه سعود البالغ من العمر 11 سنة.

وأضاف العنزي: تسبب سقوط الجدار في إصابة بالغة في فخذه الأيسر دخل بأثرها إلى غرفة العمليات وهو الآن منوم في مستشفى حفر الباطن المركزي بسبب التهاب الجرح.

بلاغ للجهات المعنية:

وأشار والد الطفل عبدالعزيز العنزي أنه تقدم للجهات المعنية بالاختصاص ببلاغ موجهًا الشكر لرجال الدفاع المدني لسرعة الاستجابة ومعاينة الموقع والتحفظ عليه والغريب أن أمانة حفر الباطن لم تتجاوب معنا في نفس اليوم ولا ثاني يوم من الحادثة.

وأضاف: بعدها تم تسليم الموقع وبحضوري لشخص من الأمانة فذهبت لأمين أمانة حفر الباطن وجلست معه بشأن الحادثة فننتظر لحين خروج ابني من المستشفى لإكمال الإجراءات.