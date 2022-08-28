أصيب ثلاثة فلسطينيين فجر اليوم الأحد، خلال مواجهات بين قوات الاحتلال وأهالي مدينة جنين، خلال اقتحامات لحي الجاريات.

وقالت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا بمدينة جنين، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إنه قد أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي.

كما أشارت المصادر إلى أن إحدى الإصابات كانت بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الجابريات.

اعتداءات واقتحامات

يذكر أن قوات الاحتلال قد اقتحمت أمس السبت بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله، وداهمت منزلاً يعود للأسير كمال حماد، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها تلك القوات الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير حماد (32 عاما) الخميس الماضي، من منزله في البلدة.

إغراق زورق بحري في غزة



وفي سياق متصل؛ أغرقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مركب صيد قبالة شاطئ بحر مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطيني (وفا) بأن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين في بحر مدينة رفح، وأغرقت مركب صيد غرب الميناء يعود للصياد عمر البردويل.

هدم غرفتين في بيت لحم

وفي إطار الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة؛ أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم غرفتين تابعتين لمنزل في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفاد صاحب المنزل عرفات أبو رزق لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال سلمته إخطارًا يتضمن هدم غرفتين من الطوب تم إضافتهما فوق المنزل الواقع في منطقة عين جويزة خلال 15 يوما وفي حالة عدم تنفيذه ذلك، ستقوم بالهدم على نفقته.