أصيب، اليوم الاثنين، سبعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة قباطية، جنوب جنين.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر طبية إن سبع إصابات بالرصاص وصلت إلى مستشفى ابن سينا، بينها 5 إصابات بالقدم، وواحدة في البطن، وأخرى بالرأس.

اقتحامات مكثفة

وقد شهدت بلدة قباطية اقتحامات مكثفة من جنود الاحتلال منذ الساعات المبكرة من مصباح اليوم الاثنين، تطورت إلى اشتباكات مع شبان المنطقة ما أسفر عن إصابة 7 منهم.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة مدى الخسائر في بعض المنازل إثر استخدام قوات الاحتلال الرصاص الحي وإطلاقه بشكل عشوائي على البيوت، فضلًا عن محاصرة بعض منها.