أعلن برنامج الأراضي البيضاء، إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء لعام 1444/1445هـ للدورة الأولى من المرحلة الثانية في مدينة الرياض، غدًا الاثنين، داعياً ملاك الأراضي المعنية إلى المبادرة بإعمار أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

تفاصيل سداد الرسوم

وأوضح البرنامج في بيان صحفي له، اليوم، أن مهلة سداد رسوم الأراضي البيضاء هي عام كامل من تاريخ إصدار الفواتير، حيث يسدد خلالها الرسم أو يعمر الأرض ملاكها، باستكمال بناء منشآت سكنية عليها –عدا التسوير وما في حكمه– بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر للأرض.

يأتي ذلك في إطار السعي لزيادة المعروض العقاري من المنتجات العقارية والأراضي المطورة والحد من الاحتكار، عبر تحفيز المكلفين بإعمار أراضيهم وتطويرها خلال مدة السماح بالسداد، والاستفادة من آليات الدعم التي توفرها الوزارة، مثل لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” ومركز إتمام، ووكالة التطوير العقاري؛ وذلك لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء.

وشدد البرنامج على أهمية السداد خلال المدة المحددة؛ تجنباً لما يترتب على ذلك من مخالفة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة. ويمكن ملاك الأراضي أو المكلفين الاطلاع على الرسوم المقررة عليهم والمبادرة بالسداد خلال سنة من إصدار القرار (إصدار الفواتير) في 15/8/2022 من خلال البوابة الإلكترونية.

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لائحة رسوم الأراضي البيضاء

يشار إلى أن لائحة رسوم الأراضي البيضاء تتضمن ثلاث مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة (10) آلاف م2 فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأرض المطوّرة التي تبلغ مساحتها (10) آلاف م2 فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها (10) آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق العمراني المحدّد، والمرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.