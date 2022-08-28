تسبب إطفاء أنوار ملعب ” مرسول بارك” خلال مباراة النصر ضد الوحدة في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي في إثارة الجدل ووضع أصفر الرياض في موقف حرج بعد هدف الكاميروني فينسينت أبو بكر.

إطفاء الأنوار أزعج مراقب مباراة النصر والوحدة

وكانت إدارة ملعب ” مرسول بارك” أغلقت الأنوار للحظات كطريقة احتفال جديدة بعد هدف أبو بكر في شباك الوحدة لكن مراقب المباراة اعتبرها حركة غير قانونية وتوجه بالتنبيه إلى مسؤولي ملعب المباراة بعدم تكرارها مستقبلًا عند إحراز أصفر الرياض لأي أهداف كونها حركة غير قانونية.

وذكر برنامج ” الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية أن مسؤولي ملعب ” مرسول بارك” تعهدوا بعدم تكرارها مستقبلًا في المباريات المقبلة لأصفر العاصمة في ملعبه، في حال إحرازه للأهداف.

وربما إذا تكرر هذا التصرف مستقبلًا قد يؤدي ذلك لإيقاف المباراة بحسب التقارير كون حركة إطفاء الأنوار للاحتفال والتفاعل مع هدف أبو بكر تسببت في إزعاج مراقب المباراة والحكام والناقل التلفزيوني.

الإعلامي عبدالله بن زنان المنتمي لنادي النصر لم يفوت الفرصة فعلق على الأمر قائلًا: ” بعض الإعلاميين تناسوا كل شيء جميل في مباريات الجولة الأولى وركزوا على إطفاء بعض أنوار مرسول بارك عند تسجيل النصر الهدف”.

وأضاف: “هذا يحدث في الدوريات الأوروبية والأمريكية ولكن حبايبنا يخافون من الظلام”.

أصفر الرياض سيواجه فريق التعاون يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.