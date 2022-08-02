حاولت أمريكا أن تستعرض عضلاتها وتضرب بتهديدات الصين عرض الحائط، لكن على أرض الواقع بدت الخطوات مرتبكة، حيث تم إظلام مطار تايبيه لحظة هبوط طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في زيارة التحدي إلى تايوان.

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي #بيلوسي تصل إلى #تايوان ووفد رسمي تايواني في استقبالها#العربية pic.twitter.com/EILtfzdrHN — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 2, 2022

ورغم إظهار أمريكا قدرًا كبيرًا من التحدي للصين إلا أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية التي تدل على تخوف واشنطن من أي تصرف غير محسوب قد تقدم عليه بكين مثل استهداف طائرة بيلوسي أو استهداف المطار بأي عمل عسكري وهو ما يفسر سر الظلام الدامس الذي غطى المكان لحظة هبوط الطائرة الأمريكية.

دعم أمريكي لقضية تايوان

وفي أول تصريح لها بعد هبوط طائرتها في مطار تايبيه رغم التحذير الصيني قالت المسؤولة الأمريكية: زيارتي إلى تايوان لا تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة. وأشارت إلى أن دعم أمريكا لشعب تايوان أكبر من أي وقت مضى.

الرد الصيني

من جانبها قالت الخارجية الصينية إن أي إجراءات مضادة تقوم بها بكين ستكون ردًا مبررًا وضروريًا على سلوك واشنطن. وأعلنت مواقع صينية أن الصين ستنفذ مناورات بالذخيرة الحية في 6 مناطق حول تايوان وأشارت إلى أن المناطق التي تناور فيها الصين حول تايوان هي مواقع محتملة لأي غزو.

وقالت وزارة الدفاع الصينية إن الجيش الصيني سيشن عمليات عسكرية ردًا على زيارة بيلوسي لتايوان.