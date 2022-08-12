تقرر إطلاق اسم مدار 22 على الحالة المطرية الصيفية النادرة التي تعيشها المملكة هذه الأيام وفق ما أعلنه رئيس لجنة تسميات الحالات المناخية، وأستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند.

وقال المسند إن جمعية الطقس والمناخ السعودية ممثلة في لجنة تسميات أقرت الاسم لتوثيق الموجات المطرية المدارية الممتدة زمنيًا، والتي بدأت أواخر يوليو وتستمر في أغسطس، مشيرًا إلى أن نطاقها يشمل معظم السعودية ودول الخليج واليمن وغربي إيران.

سبب تسمية مدار 22

وتابع أن مدلول التوثيق بهذا الاسم يأتي من كلمة مدار وهي اختصار للمنخفضات المدارية الناشئة عن النشاط الموسمي غير الاعتيادي لحركة الرياح في المحيط الهندي بما يسمي رياح المونسون.

أما دلالة الرقم (22) فهو صيف هذا العام 2022م، ولفت إلى أن الهدف من التسمية هو توثيق الحالة المناخية النادرة زمنيًا ومكانيًا وبهذه الاستمرارية.

توقعات الأرصاد اليوم

من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول ومصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران.

كما يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك وحائل يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران وطريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.