أطلقت وزارة الحج والعمرة برنامجًا خاصًّا لمن يخطط لأداء العمرة في أي مكان بالعالم.
خطوات تأشيرة العمرة الميسرة:
ونشرت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر إنفوجراف أوضحت فيه خطوات الحصول على تأشيرة العمرة الميسرة من أي مكان في العالم، وذلك عبر الخطوات التالية:
1 ـ عبر محرك الحجز المركزي “مقام” هنا ستجد عدة شركات معتمدة بالإضافة إلى أسعار منافسة.
2 ـ تعبئة نموذج طلب التأشيرة وطباعتها عبر منصة التأشيرات هنا.
3 ـ إصدار التأشيرة مباشرة في مدة قد تصل إلى أقل من 24 ساعة.
الاستفسار:
كما وضعت الحج والعمرة رقم هاتف وبريدًا إلكترونيًّا لمن أراد الاستفسار فضلًا عن حساب العناية بالمستفيدين “تويتر”
ـ للاستفسار: 00966920002814
ـ البريد الإلكتروني: [email protected]
ـ حساب العناية بالمستفيدين “تويتر” @MOHU_Car
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