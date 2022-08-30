أطلقت وزارة الحج والعمرة برنامجًا خاصًّا لمن يخطط لأداء العمرة في أي مكان بالعالم.

خطوات تأشيرة العمرة الميسرة:

ونشرت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر إنفوجراف أوضحت فيه خطوات الحصول على تأشيرة العمرة الميسرة من أي مكان في العالم، وذلك عبر الخطوات التالية:

1 ـ عبر محرك الحجز المركزي “مقام” هنا ستجد عدة شركات معتمدة بالإضافة إلى أسعار منافسة.

2 ـ تعبئة نموذج طلب التأشيرة وطباعتها عبر منصة التأشيرات هنا.

3 ـ إصدار التأشيرة مباشرة في مدة قد تصل إلى أقل من 24 ساعة.

الاستفسار:

كما وضعت الحج والعمرة رقم هاتف وبريدًا إلكترونيًّا لمن أراد الاستفسار فضلًا عن حساب العناية بالمستفيدين “تويتر”

ـ للاستفسار: 00966920002814

ـ البريد الإلكتروني: [email protected]

ـ حساب العناية بالمستفيدين “تويتر” @MOHU_Car