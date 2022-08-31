تستعد الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر لإطلاق حملتها التوعوية بعنوان “خلك أقرب يحسهم” خلال الشهر الحالي بالتزامن مع الشهر العالمي للزهايمر الذي يصادف سبتمبر من كل عام، وهو حدث عالمي يتم تنظيمه بدعم صناع القرار وزارتي الصحة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع منظمة ألزهايمر الدولية بهدف رفع الوعي لدى المجتمعات بمرض ألزهايمر، حيث واكبت الجمعية هذه القضية العالمية منذ العام 2012م.

التوعية بمرض ألزهايمر

وتسعى الحملة لإيصال ونشر الوعي عبر كافة القنوات المتاحة للجمهور العام وبكافة الوسائل المتاحة إلكترونيًا، وتنظم الجمعية في إطارها عددًا من المحاضرات يتم بثها مباشرة على برنامج زوم وسيتم إدراجها بحساب الجمعية باليوتيوب @saudialzheimer، حيث سيتحدث فيها متخصصون في المخ والأعصاب وأمراض كبار السن والشيخوخة وألزهايمر والأمراض النفسية، لشرح ماهية المرض وأبعاده الصحية والنفسية ومراحله المختلفة وسبل الوقاية منه والحد من انتشاره، ما تقدمه الجمعية من خدمات للمرضى.

تفاعل أكثر من 600 جهة

وتنطلق بالتضامن مع أكثر من 600 جهة بالتعاون مع أمانات المناطق والوزارات والمنشآت الحكومية والمؤسسات غير الربحية والقطاع الخاص والعام والشركات والبنوك للإعلان على كافة منسوبيها بأعراض المرض ومراحله وأهمية التعرف على دليل قائمة الأطباء في إصدار أول للجمعية (دليل رابطة ألزهايمر) عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

كما تهدف الحملة هذه السنة إلى التركيز على القرب من مريض ألزهايمر ورفع مستوى الوعي العام بألزهايمر عبر تثقيف شرائح المجتمع المختلفة حول المرض وتقدم الدعم والمساندة للمرضى وتحسين المستوى الصحي والمعيشي لهم عبر تأمين العلاج والأجهزة المساندة وتقديم الدعم والمشورة لعائلات المصابين ومن يقوم برعايتهم، وتعزز التضامن المجتمعي مع معاناة المرضى، وأهمية دعم المجتمع لهم خاصة في ظل ازدياد عدد المصابين بهذا المرض، كما سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات مع جهات مختلفة لخدمة المرضى وأسرهم ضمن اطار الثقافة المجتمعية والتنمية المستدامة.

وعلى من لديه الرغبة بالمشاركة تعبئة الاستمارة من خلال الموقع الإلكتروني وزيارة مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzhimer