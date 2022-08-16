أطلقت أمانة الطائف خدمات المتاجر المتنقلة لدعم قطاع الأعمال، وتمكين الأفراد من مزاولة أعمال البيع، وذلك عبر منصة بلدي.

وأوضحت الأمانة أن الهدف من ذلك خلق فرص استثمارية جديدة في قطاع الأعمال، وطرح المزيد من فرص العمل؛ من خلال تسهيل إجراءات التراخيص، والحصول عليها عن طريق الاستفادة من الخدمات الرقمية عبر المنصات الرسمية.

تحسين المشهد الحضري

وتسهم الخدمات المقدمة من المتاجر المتنقلة في القضاء على التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري في مدن المملكة، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة.

إصدار الرخصة

وبينت الأمانة أن الخدمة تتيح للأفراد: إصدار أوتعديل أو إلغاء رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل/ إصدار أو تعديل أو تجديد أو إلغاء رخصة عربة متنقلة.

كما يشترط للاستفادة من هذه الخدمات أن يكون المتقدم بطلب الخدمة سعودي الجنسية، لا يقل عمره عن 18 سنة، وألا يكون موظفًا حكوميًا.