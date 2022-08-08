أعلنت جمعية حماية المستهلك عن إطلاق برنامج شهادات الالتزام “شهادة صديق المستهلك للمنشآت الصحية”، بالتعاون مع الجمعية السعودية للإدارة الصحية.

ويستهدف البرنامج المنشآت الصحية من مستشفيات ومراكز صحية منها: مراكز الأسنان، مراكز الجلدية والتجميل، المختبرات الطبية، مراكز العلاج الطبيعي، مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وتهدُف هذه المبادرة إلى نشر الوعي بحقوق المستهلك ورفعة ثقة المستهلك في التعامل مع المنشآت المشاركة في البرنامج وتحسين تجربته فيها.

دور القطاع غير الربحي

ويعزز البرنامج دور القطاع غير الربحي في كل ما يتعلق بحماية وحقوق المستهلك وتحسين تجربته، وذلك عبر عقد برامج متخصصة وفق مسارات معتمدة فضلًا عن تحسين جودة ورفع ثقة المستهلك وتحسين تجربته في السوق المحلي.

وتُكمل هذه البرامج الجهود والسياسات الحكومية التي تهدف لتحسين الخدمات وجودة الحياة، ويمكن للمنشآت الصحية الانضمام إلى عضوية البرنامج والتعرف على المزيد من المعلومات من خلال الرابط: https://cpa.org.sa/page/236/ .

يُذكر أن الملتحقين في البرنامج سيحصلون على مزايا متعددة من جمعية حماية المستهلك وجمعية الإدارة الصحية تتضمن منح شهادة “صديق المستهلك” وإعلان العلامة التجارية للمنشأة في موقع الجمعية وحسابات التواصل الاجتماعي، كذلك إتاحة الفرصة للمنشآت المشاركة في جائزة جمعية حماية المستهلك السنوية ضمن مسار “صديق المستهلك” بالإضافة إلى مزايا أخرى تشمل تقديم التدريب لمقدمي الخدمة في مجال حقوق المستهلك وتجربة المستهلك.