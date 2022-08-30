شهدت شوارع العاصمة العراقية بغداد اشتباكات عنيفة وإطلاق نار كثيف بالقرب من محيط المنطقة الخضراء، أشبه بحرب شوارع.

فيديو | أشبه بحرب شوارع في بغداد.. اشتباكات عنيفة وإطلاق نار كثيف بالقرب من محيط المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد#هنا_الرياض pic.twitter.com/VE9UmL2oXR — هنا الرياض (@herealriyadh) August 29, 2022

حظر تجول:

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت عن حظر تجول شامل في عموم البلاد، بدءًا من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، بعد أن كان مقتصرًا في وقت سابق على بغداد فقط.

أتى هذا القرار فيما استمر توافد أنصار الصدر الحانقين إلى العاصمة، وسط وقوع اشتباكات مع مسلحين من الحشد، الذين أطلقوا الرصاص الحي، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المحتجين، بحسب ما أفادت رويترز.

بالتزامن أعلنت مدينة الصدر الاستنفار، فيما خرج أيضًا عدد من الصدريين إلى الشوارع في البصرة، وذي قار، وميسان، جنوب البلاد، وسط توقعات بأن تلتحق بها أيضًا محافظات جنوبية أخرى.