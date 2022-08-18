أصدر أمير جازان بالنيابة محمد بن عبدالعزيز، قرارًا بإعفاء رئيس وأعضاء لجنتي مراقبة الأراضي وإزالة التعديات – الأودية والعقوم في محافظتي أحد المسارحة والدرب.

كما أصدر قرارًا بإحالة المتسببين في تحويل مجاري الأودية إلى النيابة العامة لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

توجيه بتحقيق عاجل

وكان أمير منطقة جازان بالنيابة وجه في وقت سابق بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الإمارة، وعضوية الجهات المعنية، للوقوف على أسباب تحول السيول إلى القرى في محافظتي أحد المسارحة، والدرب.

كما تضمن التوجيه التحقيق مع المتسببين، والرفع بالنتائج بشكل عاجل، ومحاسبة المقصرين نظامًا.