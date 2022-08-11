أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير نتيجة إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي المقبل 1445/1444 .

إجراءات النقل الداخلي

وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين محمد فايع ، أن عدد المتقدمين بلغ 2083 متقدمًا، وبلغ عدد المنقولين 1324 معلما وبنسبة بلغت 63% ، وبلغ عدد المتقدمات 2447 متقدمة ، وبلغ عدد المنقولات 1296 معلمة، بنسبة 52%، لافتا إلى أنه يمكن الاستعلام من خلال حسابات المعلمين والمعلمات في نظام نور، كما يمكنهم الاعتراض إلكترونيًا في ذات البرنامج حتى ١٥/ ٠١/ ١٤٤٤، مشيرًا إلى أن إجراءات النقل الداخلي تمت وفقًا لنظام الوزارة والآليات المتبعة نظاما.

الاستعلام عبر نظام نور

وتتمثل خطوات الاستعلام عن نتيجة النقل الداخلي فيما يلي:

ـ الدخول على الموقع واختيار خدمات شؤون المعلمين.

ـ اختيار الاستعلام عن حركة النقل الداخلي.

ـ تظهر عبارة (تم نقلك) في حالة النقل، وعبارة (لم تنقل) في حالة عدم النقل.

ـ لاستعراض بيانات المدرسة المنقول إليها يتم الضغط على الخيارات.

ـ في حال وجود تظلم على طلب النقل يتم تسجيله من خلال الرابط أسفل الشاشة؛ خلال الفترة المحددة للتظلم.