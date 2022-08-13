أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عن الدفعة الثالثة والأخيرة من الطلبة المرشحين للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1444هـ لتغطية جميع مقاعد القبول المتاحة.

سرعة استكمال إجراءات القبول:

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل أن على جميع المرشحين للقبول في الدفعة الثالثة والأخيرة سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونياً عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب أو الطالبة في أيقونة استعراض طلب سابق الظاهرة في بوابة القبول الإلكترونية، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة “حالة التقديم” مع استكمال المعلومات المطلوبة ومن ثم إصدار إشعار القبول، وذلك في موعد أقصاه تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين 17/1/1444هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م .

طباعة الفحص الطبي:

وأكدت أن على الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إلغاء طلبهم تلقائياً، وأن على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص، حيث سيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات، كما يجب على من تم ترقية قبولهم لرغبات أعلى بهذه الدفعة الدخول على الطلب وإصدار إشعار القبول الجديد.