أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن موعد بدء التشغيل الفعلي لمشروع المستشفى السعودي الألماني بمدينة مكة المكرمة.

تفاصيل البيان:

وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، إنه بالإشارة إلى إعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ هـ28/11/1443 الموافق م27/06/2022 بخصوص اكتمال الأعمال الإنشائية لمشروع المستشفى السعودي الألماني بمدينة مكة المكرمة، تعلن الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن استلامها الترخيص النهائي من مقام وزارة الصحة يوم الاثنين هـ 03/01/1444 الموافق م01/08/2022 لتشغيل المستشفى السعودي الألماني بمدينة مكة المكرمة.

بسعة 300 سرير:

ولفتت إلى أن المستشفى بسعة 300 سرير، وتم الانتهاء من جميع الاختبارات اللازمة للأنظمة الطبية والإنشائية وتوفير الكوادر الطبية والإدارية اللازمة لبدء عملية التشغيل الفعلي، وعليه تعلن الشركة عن البدء في استقبال المراجعين للمستشفى السعودي الألماني بمدينة مكة المكرمة الكائن على طريق إبراهيم الخليل في حي ولي العهد اعتباراً في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر عام 2022م.