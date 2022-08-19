أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران نتائج المرحلة الثانية “القبول الاحتياطي” للعام الجامعي 1444هـ، ممن حققوا الشروط المطلوبة للالتحاق بكليات الجامعة بمختلف تخصصاتها.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أنه جرى ترشيح نحو 1532 طالبًا وطالبة على مرحلة القبول الاحتياطي، داعيًا المقبولين ضرورة تأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي إلكترونيًا حتى نهاية يوم غدٍ، لتجنب إلغاء القبول، وذلك عبر البوابة الإلكترونية هنا.

قبول احتياطي:

وأكد أن الجامعة أتاحت القبول الاحتياطي حسب المقاعد الشاغرة، مشيرًا إلى أن عمليات القبول في الجامعة تتم عن طريق الموقع الإلكتروني وبشكل آلي؛ بما يحقق العدالة والشفافية بين المرشحين.