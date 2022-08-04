تعلن اللجنة المشتركة للقبول الإلكتروني نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض وفق ما أعلنت اللجنة على موقعها الإلكتروني.

الجامعات المشمولة بنتائج القبول

وتشمل بوابة القبول للطلاب في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة) والكليات التقنية في منطقة الرياض.

بينما تتضمن بوابة القبول الموحد للطالبات في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية) والكلية التقنية.

استعلام نتائج القبول الموحد

وللاستعلام عن النتائج يرجى اتباع ما يلي:

الدخول على موقع لجنة القبول الموحد

الانتقال إلى تقديم سابق.

الاطلاع على نتيجة القبول

تأكيد القبول.

الفرز الأخير

يذكر أن يوم الأحد الموافق السابع من شهر أغسطس 2022، سيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأخير ويتم إلغاء قبول من لم يؤكد القبول الساعة 12 ظهراً.