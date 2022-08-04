تعلن اللجنة المشتركة للقبول الإلكتروني نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض وفق ما أعلنت اللجنة على موقعها الإلكتروني.
الجامعات المشمولة بنتائج القبول
وتشمل بوابة القبول للطلاب في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة) والكليات التقنية في منطقة الرياض.
بينما تتضمن بوابة القبول الموحد للطالبات في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية) والكلية التقنية.
استعلام نتائج القبول الموحد
وللاستعلام عن النتائج يرجى اتباع ما يلي:
- الدخول على موقع لجنة القبول الموحد بحسب الطلاب أو الطالبات.
- الانتقال إلى تقديم سابق.
- الاطلاع على نتيجة القبول
- تأكيد القبول.
الفرز الأخير
يذكر أن يوم الأحد الموافق السابع من شهر أغسطس 2022، سيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأخير ويتم إلغاء قبول من لم يؤكد القبول الساعة 12 ظهراً.
|الجدول الزمني لإجراءات القبول للعام الجامعي 1444هـ
|م
|اليوم
|التاريخ
|الإجراء
|هجري
|ميلادي
|1
|الجمعة
|1443/12/23
|2022/07/22
|فتح بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات
|2
|الأربعاء
|1443/12/28
|2022/07/27
|غلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات الساعة 12 ظهراً
|3
|الخميس
|1443/12/29
|2022/07/28
|إعلان المرشحين للكليات الصحية التي تتطلب مقابلة شخصية عبر بوابة القبول الإلكتروني
|4
|الأحد
إلى
الاثنين
|1444/01/02
1444/01/03
|2022/07/31
2022/08/01
|المقابلات الشخصية للمرشحين للكليات الصحية التي تتطلب مقابلة شخصية
|5
|الاثنين
|1444/01/03
|2022/08/01
|إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأول عبر بوابة القبول الإلكتروني
|6
|الخميس
|1444/01/06
|2022/08/04
|آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول ويتم إلغاء قبول من لم يؤكد القبول الساعة 12 ظهراً
|7
|الخميس
|1444/01/06
|2022/08/04
|إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأخير عبر بوابة القبول الإلكتروني
|8
|الأحد
|1444/01/09
|2022/08/07
|آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأخير ويتم إلغاء قبول من لم يؤكد القبول الساعة 12 ظهراً
|9
|الأحد
|1444/02/01
|2022/08/28
|بداية العام الجامعي 1444هـ
اترك تعليقاً