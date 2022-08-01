أعلنت لجنة القبول الموحد في الجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض نتائج الفرز الأول متمنية للجميع التوفيق في حياتهم الجامعية.

وأشارت اللجنة إلى أن اليوم هو موعد إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأول عبر بوابة القبول الإلكتروني، مؤكدة أن الخميس المقبل هو آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول ويتم إلغاء قبول من لم يؤكد القبول الساعة 12 ظهراً.

الكليات المشمولة بنتائج القبول

وتشمل بوابة القبول للطلاب في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة) والكليات التقنية في منطقة الرياض.

بينما تتضمن بوابة القبول الموحد للطالبات في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية) والكلية التقنية.

استعلام نتائج القبول الموحد

وللاستعلام عن النتائج يرجى اتباع ما يلي:

الدخول على موقع لجنة القبول الموحد

الانتقال إلى تقديم سابق.

الاطلاع على نتيجة القبول

تأكيد القبول.

الفرز الأخير

يذكر أن يوم الأحد الموافق السابع من شهر أغسطس 2022، سيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأخير ويتم إلغاء قبول من لم يؤكد القبول الساعة 12 ظهراً.