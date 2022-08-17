أعلنت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي نتائج القبول المبدئي برتبة وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي رجال – للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة.

وظائف الأمن الدبلوماسي

وكانت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي (رجال) على رتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) للتعيين عليها في (مختلف مناطق المملكة).

شروط الوظائف