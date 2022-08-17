أعلنت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي نتائج القبول المبدئي برتبة وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي رجال – للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة.
وظائف الأمن الدبلوماسي
وكانت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي (رجال) على رتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) للتعيين عليها في (مختلف مناطق المملكة).
شروط الوظائف
|الرتبة
|المؤهل المطلوب
|شروط خاصة بالمؤهل
|وكيل رقيب
|شهادة البكالوريوس
|أن يكون حاصلًا على بكالوريوس (لمدة أربع سنوات) في تخصص: حاسب آلي – شبكات الحاسب الآلي – نظم المعلومات – تقنية المعلومات – تصميم جرافيكس – علوم حاسب آلي – أمن سيبراني – لغة إنجليزية – لغة فرنسية – لغة إسبانية – لغة عبرية – لغة روسية – لغة صينية – لغة أوردو – محاسبة – قانون.
|عريف
|شهادة دبلوم لمدة سنتين فأكثر بعد الثانوية العامة للتخصصات المطلوبة أو مؤهل أعلى في ذات التخصص.
|أن يكون حاصلًا على دبلوم (لمدة سنتين فأكثر) بعد الثانوية العامة في تخصص: حاسب آلي – شبكات الحاسب الآلي – تقنية المعلومات – تصميم جرافيكس – دعم فني حاسب آلي – برمجة حاسب آلي – أمن سيبراني – لغة إنجليزية – لغة فرنسية – لغة إسبانية – لغة عبرية – لغة روسية – لغة صينية – لغة أوردو.
|جندي أول
|شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + دورة تدريبية معتمدة أو دبلوم لمدة سنة أو أكثر بعد الثانوية العامة للتخصصات المطلوبة أو مؤهل أعلى في ذات التخصص.
|أن يكون حاصلًا على دبلوم أو الدورة التدريبية المعتمدة (لمدة سنة أو أكثر) بعد الثانوية العامة في تخصص: حاسب آلي – شبكات الحاسب الآلي – تقنية المعلومات – تصميم جرافيكس – دعم فني حاسب آلي – برمجة حاسب آلي – أمن سيبراني – لغة إنجليزية – لغة فرنسية – لغة إسبانية – لغة عبرية – لغة روسية – لغة صينية – لغة أوردو.
|جندي
|شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
|—
نتايج القبول