أعلن عماد الشريف، المختص في الشأن التعليمي، أن إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بدأت في إعلان نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور.

ترقب النتيجة اليوم

وقال الشريف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “بدأت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات تباعاً بإعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات والتي تشمل المنقولين في حركة النقل الخارجي عبر نظام نور”.

يأتي ذلك مع ترقب آلاف المعلمين والمعلمات، إعلان وزارة التعليم لنتيجة النقل الداخلي، حيث ذكرت الوزارة أنه سيتم إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي عبر نظام نور اليوم الخميس.

وأوضحت وزارة التعليم، أن حركة النقل يعتبر إنهاء لتكليف جميع شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بأعمال غير التدريس، المنقولين ضمن إجراءات النقل لهذا العام، وتم نقلهم وفق تخصصاتهم كمعلمين ومعلمات.

التعليم تستثني

وأشارت في وقت سابق، إلى أنه ليس للمستفيدين حق المطالبة بالنقل على المهمات المكلفين بها قبل النقل، ويمكنهم التقدم للترشيح على التشكيلات المدرسية أو الإشرافية وفق الآلية المحددة في إدارات التعليم المنقولين إليها.

فيما استثنت الوزارة من ذلك، المعينين على أعمال غير التدريس، فيتم توجيههم وفقًا للتخصصات المعينين عليها.

استقبال طلبات الاعتراض

وتبدأ الإدارات التعليمية في استقبال طلبات الاعتراض على نتائج الحركة الداخلية، لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من الجمعة، فور إعلان المدارس الجديدة لطالبي وطالبات النقل.

فيما سيتم اعتماد نتائج الحركة رسميًّا من قبل مديري التعليم في المناطق والمحافظات في 16 محرم الحالي،