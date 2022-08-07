أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق أنه تم إغلاق طريق العلا- المدينة (مؤقتًا) في الاتجاهين.

وقال الحساب الرسمي لـ أمن الطرق في تغريدة له عبر تويتر: إن ذلك يأتي نظرًا إلى جريان وادي الوز وارتفاع مستوى المياه، حيث تم إغلاق طريق العلا- المدينة (مؤقتًا) في الاتجاهين، وسيكون الطريق البديل العلا- خيبر.

عواصف رعدية ممطرة:

ومن المقرر أن تشهد منطقة تبوك عواصف رعدية ممطرة ومبرقة خلال الساعات المقبلة، بحسب ما كشفت عنه خرائط الطقس.

وتوقع أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن تستمر الحالة المطرية على أجزاء من مناطق غربي الجوف، حائل وتبوك والمدينة والباحة وعسير وجازان والربع الخالي وغربي الرياض وجنوب غربي القصيم.

الطقس المتوقع اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، والباحة، وعسير، جازان، بالإضافة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.