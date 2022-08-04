نوهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مساء اليوم الخميس، إلى أنه سيتم إغلاق طريق الهدا (مؤقتًا) بالاتجاهين بسبب الأمطار.

وقال أمن الطرق، في تغريدة عبر “تويتر” “نود التنويه بأنه تم إغلاق طريق الهدا (مؤقتًا) بالاتجاهين بسبب هطول الأمطار، وذلك حرصاً على سلامة مرتادي الطريق، متمنين السلامة للجميع” .

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مواتية لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من منطقتي تبوك والمنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).