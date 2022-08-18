أغلقت أمانة المنطقة الشرقية، إغلاق 7 مقاهي ومحلات تقديم للشيشة والمعسل ومحلات تجارية بمحافظة النعيرية؛ لعدم تطبيقها والتزامها بالضوابط والإشتراطات البلدية والصحية.

جاء ذلك ضمن جولات الأمانة التفتيشية بالمحافظة.

نشاط مخالف للرخصة

وتمثلت مخالفات المنشآت التي جرى إغلاقها في ممارسة نشاط مخالف للنشاط الموضح بالعقود الاستثمارية ونشاط غير مطابق للرخصة.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات والحملات التفتيشية على المنشآت التجارية والغذائية، للتأكد من التزامها بتطبيق جميع الأنظمة والاشتراطات، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات 940.