قرر رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إجراء تعديل حكومي، حيث أقال وزير الدفاع، نوبو كيشي، وهو شقيق رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، تمتد ولاية كيشيدا، الذي حقق حزبه الديمقراطي الليبرالي (يمين قومي) فوزًا ساحقًا في انتخابات مجلس الشيوخ الشهر الماضي، لفترة 3 سنوات.

استطلاعات الرأي:

وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن شعبيته شهدت تراجعًا، بينما تواجه اليابان تضخمًا متسارعًا، وموجة إصابات جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى التوترات العسكرية المتزايدة في منطقة المحيط الهادئ.

وأعلن رسميًّا أن سبب التعديل الوزاري واستبدال وزير الدفاع نوبو كيشي، هو حالته الصحية، ولكنه جاء أيضًا بعدما كشف هو نفسه أن أعضاء كنيسة التوحيد عملوا كمتطوعين في حملاته الانتخابية. ويخلف كيشي في منصبه وزيرًا للدفاع ياسوكازو هامادا (66 عامًا)، الذي شغل هذا المنصب بين العامين 2008- 2009.

قضية كنيسة التوحيد:

ومنذ اغتيال آبي، كشفت وسائل الإعلام اليابانية أن العديد من المسؤولين المنتخبين، خصوصًا أولئك الذين ينتمون إلى مجموعة آبي السياسية، تلقوا مساعدة مماثلة من أعضاء كنيسة التوحيد، وهو أمر تقول الجماعة إن أتباعها يقومون به كمواطنين عاديين.

ويأتي ذلك فيما أدى اغتيال آبي في يوليو على يد رجل على صلة بهذه المجموعة الدينية الملقبة أيضًا بـ”طائفة القمر”، إلى إحياء جدل قديم في اليابان.