شهدت التذاكر الموسمية الخاصة بجماهير نادي النصر التي طرحتها إدارة ملعب “مرسول بارك”، إقبالًا كبيرًا بعد ساعات من طرحها.

جماهير النصر تقبل على تذاكر مرسول بارك

وكشفت إدارة ملعب “مرسول بارك” بالأمس عن إطلاق باقات تذاكر موسمية لجماهير النصر، وصل عددها إلى 2000 مقعد فقط، عبر 3 فئات، وهي؛ أساسية، بريميوم وبريميوم vip.

وجاءت أسعار التذاكر الموسمية لجماهير النصر من 640 ريالًا، 750 ريالًا، 899 ريالًا، 1299 ريالًا و1750 ريالًا، وتُتيح العديد من المزايا لحاملها، حيث إنه يحضر جميع مباريات النصر على ملعبه وعدد من الوديات أيضًا.

وتُتيح التذاكر الموسمية للفئة الأساسية وصول أخبار النصر أول بأول، وأولوية شراء التذاكر قبل طرحها، اختيار المقعد المخصص، خصم 50% للزوجة والأطفال، دخول سحب على سيارة قبل جميع مباريات الموسم، وخصم 5% من متجر النادي.

ويحصل أصحاب فئة بريميوم، على خصم 10% بمتجر النصر، فيما تُعد فئة بريميوم vip الأعلى، ويمكن لحاملها أن يتناول وجبة عشاء سنوية مع اللاعبين والإدارة، ويستقبل كؤوس الفريق الأول لكرة القدم في منزله ومزايا أخرى.

وأعلنت إدارة ملعب “مرسول بارك“، اليوم الأربعاء، عن تفاعل جماهيري كبير على التذاكر الموسمية، وكشفت عن بيع 1000 مقعد بعد أقل من 24 ساعة على طرحها، وحفزت المشجعين على حجز المقاعد المتبقية.

النصر يبدأ الموسم بمواجهة الوحدة

وسيبدأ النصر منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 27 أغسطس، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على ملعب مرسول بارك في الرياض.