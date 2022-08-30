قرر مركز التحكيم الرياضي، إلزام نادي الهلال واللاعب محمد كنو بدفع تعويض مالي لنادي النصر بمبلغ 20 مليون ريال.

تأييد العقوبات

وقال نادي النصر، اليوم الثلاثاء، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إنه تلقى خطاباً من مركز التحكيم الرياضي السعودي يفيد بتأييد العقوبات التي فرضت على نادي الهلال واللاعب محمد كنو.

تفاصيل القرارات

وأوضح النصر في البيان الذي نشره على حسابه بموقع “تويتر” القرارات قائلا: “تلقى النادي خطاباً من مركز التحكيم السعودي حول قرارات قضية اللاعب محمد كنو، إذ قررت هيئة التحكيم بالإجماع بإلزام نادي الهلال واللاعب ــ متضامنين أو منفردين ــ بدفع مبلغ تعويض مالي لنادي النصر قدره 20.306.998 مليون ريال”.

وأضاف أنه تم تأييد قرار غرفة فض المنازعات بإيقاف اللاعب 4 أشهر، وكذلك تأييد قرار الغرفة بإيقاف الهلال فترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين.